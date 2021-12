Caltanissetta, Ascom presenta i suoi servizi alla Prefetta Chiara Armenia

Il presidente di Ascom Sicilia Caltanissetta e componente del direttivo regionale Giovanni Guarino, ed il presidente di Ascom Sicilia Gela Paolo Armando Grimaldi in rappresentanza dei già numerosi associati, hanno presentato a S.E. il Prefetto della Provincia di Caltanissetta Dott.ssa. Chiara Armenia la nuova associazione imprenditoriale siciliana.

Nel portare i saluti del presidente regionale Francesco Trainito e di tutti i numerosi associati, Giovanni Guarino e Armando Grimaldi si sono soffermati sugli innovativi servizi offerti da Ascom Sicilia.

Insieme ai servizi tradizionali: corsi formazione, tirocini formativi, convenzioni, assistenza sindacale, l’associazione intende aiutare gli associati anche nel:

– MEPA – Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione – con attivit? di formazione e consulenza;

– Attività di import-export anche con la ricerca di partner internazionali;

– Creazione e gestione di uffici e segreterie virtuali;

– Possibilit? di utilizzo di meeting points;

– Cyber security – Valutazione del grado di sicurezza dei sistemi informatici aziendali;

– Creazione di sistemi turistici territoriali integrati;

– Processi di trasformazione digitale d’impresa.

Il Prefetto ha ascoltato con attenzione la presentazione concordando che ? necessario cooperare unitariamente e senza divisioni, per la continua crescita del tessuto imprenditoriale provinciale ed affinchè lo stesso possa acquisire una visione sempre più globale.

Ha, inoltre, sottolineato che va posta una particolare attenzione a tutto il territorio provinciale, che, con le sue specificità , le prelibatezze eno-gastronomiche, il clima e l’ambiente salubre, il continuo processo di ammodernamento tecnologico in atto, la definizione

delle zone economiche speciali, può diventare un centro di attrazione fortemente competitivo.

Il Prefetto ha proseguito sottolineando come le nuove tecnologie possano abbattere distanze e differenze dando valore alle persone ed alle loro qualit? professionali ed ha espresso la certezza che il futuro possa invertire una tendenza, oramai diffusa, dell’abbandono dei nostri territori di tanti valenti giovani. Ha ancora sottolineato che bisogna fortemente credere in un cambiamento certamente possibile e questa ? la sfida pi? ambiziosa, quella per la quale Ella, dal suo insediamento alla Prefettura di Caltanissetta, sollecita tutti: forze politiche, imprenditoriali e sociali e gli abitanti.

I due presidenti hanno concordato con S.E. che questa è la strada da percorrere ed hanno confermato il loro impegno ad operare in tal senso.

Questa ? la strada maestra dello sviluppo:

– Valorizzazione del Territorio

– Uso intensivo delle tecnologie digitali.

– Valorizzazione delle risorse umane.

– Sinergia e cooperazione, oltre gli schemi e le appartenenze, superando le divisioni, per il successo di un progetto di sviluppo.