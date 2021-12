Ancora un caso di positività al Covid, il quarto, a Montedoro. Rinviato il Consiglio, chiusi gli uffici, sanificato il Municipio

MONTEDORO. Nuovo caso di positività al Covid a Montedoro. Si tratta del quarto caso. I casi di positività, come ha reso noto il sindaco Renzo Bufalino, sono tutti di persone in quarantena domiciliare.

Pertanto, nessuno risulta ricoverato nè in terapia intensiva nè tantomeno in malattie infettive. Nel frattempo, oltre alla chiusura degli uffici comunali, il sindaco, a scopo precauzionale, ha disposto il rinvio della seduta consiliare in programma il 29 dicembre a data da destinarsi.

Nel contempo ha anche disposto la sanificazione dei locali del palazzo comunale in quanto un dipendente è risultato positivo al Covid.