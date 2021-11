Villalba, consiglio comunale straordinario (IL VIDEO)

VILLALBA – Si è riunito, questo oggi pomeriggio 29 novembre 2021 alle 15,30 , in seduta straordinaria, il consiglio comunale convocato dal presidente Alessandro Plumeri per discutere e deliberare sui punti posti all’ordine del giono;1) Nomina Scrutatori; 2)Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti; 3) Variazione al bilancio di previsione 2021-2023 per l’anno 2021 art.175 D.Lgs 18 agosto 2000; 4) Art.194 comma 1 lett. E D.Lgs. 267/2000 (TUEL). Riconoscimento debiti fuori bilancio per spese legali – avv.Lo Monaco Giusdeppe; 5) Art.194 comma 1 lett. E D.Lgs. 267/2000 (TUEL). Riconoscimento debiti fuori bilancio per spese legali.- avv. Li Muti Osvaldo; 6) Presa d’atto e approvazione schema di convenzione per la gestione in forma associata dei servizi e degli interventi sociali e socio sanitari distrettuali(D10). (IL VIDEO della diretta)