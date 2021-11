Sospetta che l’ex moglie abbia una relazione con un altro uomo e la pedina. Arrestato.

Sospettava che l’ex moglie avesse un altro uomo. Per questa ragione un trentanovenne di Palazzolo Acreide, in provincia di Siracusa, è stato arrestato dai Carabinieri con l’accusa di atti persecutori ai danni della ex moglie. L’uomo, che come disposto dalla Procura di Siracusa è ai domiciliari, aveva già una misura cautelare, infatti su di lui pendeva il divieto di avvicinamento alla donna.

L’uomo, secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, avrebbe pedinato l’ex moglie in quanto sarebbe stato ossessionato dall’idea che avesse una nuova relazione sentimentale. La donna, tuttavia, temendo per la sua incolumità, si è rivolta ai carabinieri che hanno segnalato la vicenda all’autorità giudiziaria che, a sua volta, ha aggravato la misura cautelare a suo carico sottoponendolo agli arresti domiciliari.