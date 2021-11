Sommatino. Monitoraggio dell’amministrazione comunale sull’andamento della mensa scolastica.

SOMMATINO. A circa un mese dall’avvio, continua il monitoraggio da parte nostra sull’andamento della mensa scolastica. La priorità, come ha confermato il sindaco Elisa Carbone, è stata far partire il servizio ad inizio anno scolastico (risultato che in pochi altri istituti è stato conseguito), che ovviamente viene continuamente rivisto e aggiornato sulla base delle esigenze che di volta in volta si evidenziano, sia per quanto concerne il menù che le modalità del servizio stesso.

È stata istituita anche la commissione mensa con l’obiettivo di vigilare e avviare un ulteriore confronto fra le istituzioni e le parti coinvolte in modo da garantire un costante controllo sulla somministrazione dei pasti, il menù e le esigenze degli utenti.

“Inoltre – ha aggiunto il sindaco – monitorando l’andamento della situazione epidemiologica, potremmo a breve tornare a preparare i pasti in loco. Per farlo al meglio i nostri uffici si sono adoperati da subito per la valutazione degli interventi e la ricerca delle risorse economiche. Elisa Carbone ha confermato che 20.000 euro saranno destinati ai lavori da effettuare nei locali della cucina.

“Un altro risultato per la nostra scuola di cui siamo orgogliosi; la tutela del benessere dei nostri bambini è di primaria importanza per la nostra Amministrazione Comunale – ha concluso – ed il nostro operato in tal senso è sempre immediato e propositivo”.