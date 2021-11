Sommatino. A Roma nella manifestazione dell’Anci chiesta dal sindaco la stabilizzazione del personale comunale precario.

SOMMATINO. Anche il sindaco Elisa Carbone ha preso parte a Roma, insieme ai sindaci siciliani, alla manifestazione dei primi cittadini siciliani promossa dall’Anci per denunciare le gravi criticità finanziarie e organizzative in cui, ormai da troppo tempo, versano gli enti locali e per chiedere al governo nazionale urgenti provvedimenti.

Tra i provvedimenti che sono stati richiesti anche dal sindaco Elisa Carbone ci sono stati quelli riguardanti il personale degli Enti locali. “E’ stata chiesta la stabilizzazione del personale precario negli enti in dissesto e in pre dissesto – ha detto il sindaco – ma anche l’assunzione di figure professionali qualificate all’interno degli enti locali in deroga alle disposizioni vigenti”.