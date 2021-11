Sicilia, covid: 398 nuovi casi, la metà in provincia di Catania

Sono 398 i nuovi casi di coronavirus scoperti tra ieri e oggi in SICILIA(194 solo in provincia di Catania) su una platea di 33.413 tamponi processati: il boom di tamponi esaminati nell’Isola, che fa l’incidenza dei test positivi all’1,2% (ieri era al 2,9%), è effetto di un nuovo flusso di dati che giungono alla Regione e che tiene conto di ulteriori fonti come, ad esempio, le farmacie.

Secondo il bollettino del ministero della Salute, nelle ultime 24 ore ci sono state 601 guarigioni mentre dei sette decessi segnalati nel report di oggi, soltanto due sono avvenuti nella giornata di ieri. Il numero degli attuali positivi in SICILIA scende: ad oggi sono 7.401, 210 meno di ieri. Invariato il numero dei ricoverati: 345, di cui 40 in terapia intensiva.