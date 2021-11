Serradifalco. Il piccolo violinista Riccardo Palmeri ammesso al Conservatorio a 9 anni per “Meriti speciali”.

SERRADIFALCO. Il piccolo violinista Riccardo Palmeri, di appena 9 anni, è stato ammesso per “meriti speciali” presso il Conservatorio musicale “Scarlatti” di Palermo.

Un’impresa non da poco se si pensa che l’età minima per essere ammessi in Conservatorio è di 13 anni. Il piccolo Riccardo s’è tuttavia presentato lo stesso alla Commissione del Conservatorio che lo ha esaminato. Un colloquio nel corso del quale il piccolo musicista serradifalchese ha superato la prova a pieni voti. Alla fine, infatti, la Commissione che, al termine, gli ha attribuito il voto di trenta e lode ammettendolo al Conservatorio per “meriti speciali”.

Una prassi che si applica solo in casi eccezionali. Per altro, Riccardo Palmeri frequenta attualmente l’Accademia Internazionale di Imola ed ha il suo maestro in Maurizio Sciarretta. Riccardo Palmeri, entrando in Conservatorio a 9 anni, potrebbe completare il suo ciclo di studi a 14 anni! Al momento, per altro, frequenta la quarta classe della scuola primaria presso l’Istituto scolastico comprensivo “Filippo Puglisi” di Serradifalco.