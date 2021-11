Serradifalco. Aggiudicati i lavori per realizzare un Centro culturale polivalente nel centro storico.

SERRADIFALCO. La Cems Costruzione Srl – Prima Impianti Srl di Belpasso s’è aggiudicata provvisoriamente i lavori di realizzazione di un Centro Culturale polifunzionale sito nell’isolato 117 del Piano Particolareggiato della Zona territoriale omogenea A1 del Piano regolatore generale.

L’amministrazione comunale aveva provveduto a indire una manifestazione di interesse al fine di individuare un numero massimo di 10 operatori economici interessati ad essere invitati alla procedura negoziata con il criterio del minor prezzo, per l’affidamento del centro che sorgerà in una zona del centro storico serradifalchese compresa tra Largo Calsiano e la parte sovrastante che comprende fabbricati pericolanti ed in parte crollati con l’obiettivo di riqualificare quella zona con uno spazio culturale. Per la cronaca la Cems Costruzione Srl – Prima Impianti Srl s’è aggiudicata l’appalto sulla base dell’offerta al ribasso del 19,3330% sul prezzo posto a base d’asta che era di 707.663,99 euro.

La soglia di anomalia era stata calcolata al 21,607%. L’importo d’aggiudicazione è di 570.851,31 euro oltre oneri per la sicurezza di 41.560,81 euro per un totale di 612.412,12 euro oltre Iva. L’aggiudicazione definitiva dell’appalto è ora collegata alla verifica della congruità dei costi afferenti alla manodopera pari a 180 mila euro. A finanziare l’opera è stato l’assessorato regionale alle infrastrutture e mobilità per un importo di 1.110.000 euro, di cui 700.000 euro per lavori a base d’asta.