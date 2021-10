Serie D. La Sancataldese cade 1-2 con la Polisportiva Santa Maria Cilento. Non basta il gol di Balistreri. Contestata la rete dell’1-2.

Ancora una sconfitta per la Sancataldese, per di più nei minuti finali di una partita nella quale avrebbe perlomeno meritato di pareggiarla. E invece la squadra di Giovanni Campanella, nonostante una prestazione oltremodo generosa, è stata sconfitta in extremis 1-2 dalla Polisportiva Santa Maria Cilento.

Il match, parecchio intenso e tirato, s’è praticamente risolto nei minuti finali. Sono stati dapprima gli ospiti dopo 18 minuti di gioco a portarsi in vantaggio con Maggio su calcio piazzato. La Sancataldese, tuttavia, ha avuto una reazione vigorosa che ha portato nel finale, all’85’ al pari su calcio di rigore realizzato da Balistreri che ha riportato il match in parità.

Poi nel finale il contestatissimo gol degli ospiti con Tandara. Una rete che i verdeamaranto hanno contestato ritenendo che il giocatore campano fosse partito in posizione di fuorigioco nell’azione del gol. Tuttavia, non l’ha pensata allo stesso modo l’arbitro che ha convalidato la rete consentendo alla squadra campana di portare a casa tre punti pesantissimi per la sua classifica.

La Sancataldese, infatti, è rimasta ferma a quota 3 in classifica e domenica prossima affronta fuori casa il Messina in uno scontro che vale già punti importanti in chiave salvezza dal momento che i peloritani hanno 5 punti, appena 2 in più rispetto ai verdeamaranto. (foto Sancataldese Calcio Official).