San Cataldo. Il maestro Raimondo Capizzi insignito della medaglia del volontariato dal sindaco di Padova.

SAN CATALDO. Il Sancataldese Raimondo Capizzi, direttore della Young Solidarity Orchestra e della Giovane Orchestra Sicula è stato insignito della medaglia del Volontariato da parte del sindaco di Padova per essersi distinto particolarmente per le attività solidali legate alla musica a Padova.

Nel 2016 il maestro ha fondato l’orchestra solidale di Padova (YSO) in occasione della raccolta fondi per i terremotati del centro Italia collaborando pure con Medici in Strada, La Pediatria di Padova, il Rotary Club, i Lions Club , Casa Priscilla per le ragazze madri e orfani.

L’attività solidale dura per ben 5 anni, organizzando concerti sempre con scopi benefici, senza mai fare spettacolo ma nel silenzioso rispetto verso l’importanza delle cause sposate. Ed è proprio nella discrezione che il Sindaco di Padova Sergio Giordani, il presidente di Medici in Strada Carmelo Lo Bello e il colonello Sergio Garofali in occasione dell’ultimo concerto della YSO, che consegnano al direttore la medaglia di “Padova Capitale Europea del Volontariato 2020”.

A Congratularsi dell’impegno che Capizzi ha portato avanti con la sua Orchestra è proprio il Sindaco di Padova Sergio Giordani il quale volge ai giovani professori un sentito grazie del loro lavoro svolto per Padova. Il maestro Capizzi, colto dalla sorpresa, dedica il riconoscimento a tutti quei musicisti che della musica ne fanno qualcosa in più del fare spettacolo e a coloro hanno avuto effetti benefici da essa. “Fare musica fa bene a te stesso e agli altri, se fai volontariato legato alla musica fai del bene al mondo”- conclude Capizzi.