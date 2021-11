San Cataldo. Collettivo Letizia, le Spighe, M5S e Pd: “Le richieste dei sindaci vanno sostenute”.

SAN CATALDO. “Le richieste dei sindaci siciliani sono assolutamente da sostenere. I nostri enti locali rischiano di perdere l’ennesimo treno, il più ricco di sempre, salire sul quale significa portare ricchezza e sviluppo ne nostri territori. Ma i nostri Comuni, e con essi il Comune di San Cataldo, pagano lo scotto di un organico a dir poco dimezzato, con gravi lacune nelle fasce dirigenziali”.

Così in una nota Collettivo letizia, Le Spighe, Movimento 5 Stelle San Cataldo e PD. Nella nota si prosegue: “Come si può, in simili condizioni, agganciare le opportunità del PNRR in primi, ma anche di tutte le altre per attingere a finanziamenti che possano utilmente divenire volano di sviluppo?

Progettare non è cosa semplice: occorrono qualifiche e competenze, oltre che esperienze; diventa impossibile se non si hanno in organico le figure professionali adeguate. E se vige il blocco delle assunzioni, come si può superare un simile ostacolo?”

Nella nota è stato poi sostenuto: “Pensiamo, in particolare, ai comuni in dissesto finanziario, quali San Cataldo. Rischiamo di rimanere al palo, noi che già siamo in un territorio martoriato dalle differenze economiche, infrastrutturali e dalla stessa insularità. Nel nostro Comune mancano figure apicali indispensabili per la rincorsa alla progettualità del PNRR, in tutti i settori, ma in modo particolare in quello finanziario e tecnico

Il passaggio è decisivo: occorre dotare immediatamente il nostro, e tutti gli altri comuni che ne lamentano la mancanza, delle figure professionali tali per cui le scelte politico-amministrative possano avere una sponda di valide competenze ed esperienze.

Senza di ciò il baratro fra territori meridionali e il resto della nazione sarà destinato ad aumentare, aggravando il quadro di deterioramento sociale, aumentando la fuga dei nostro giovani, lo spopolamento delle città, la caduta dei livelli dei servizi, tutto quello che già oggi è sotto gli occhi di tutti.

È per questo che il Collettivo letizia, Le Spighe, Movimento 5 Stelle San Cataldo e il PD sostengono l’iniziativa dei sindaci siciliani e chiedono a ogni forza politica sana e che ha a cuore le sorti dei territori isolani di attivarsi, affinché quelle richieste vengano accolte, e subito”.

