Poliziotti accompagnano anziano solo con difficoltà di deambulazione a ritirare la pensione alla Posta.

Aveva difficoltà di deambulazione per raggiungere l’ufficio postale e ritirare la pensione, e così Il signor Francesco ha deciso di chiamare in Questura a Milano confidando ai poliziotti di avere difficoltà a raggiungere l’ufficio postale per ritirare la propria pensione, vivendo da solo, e avendo problemi di deambulazione.

Andrea e Marco, agenti delle Volanti, lo hanno raggiunto a casa accompagnandolo all’ufficio postale più vicino a bordo della “pantera”. Alla fine Francesco, dopo aver ritirato la pensione, ha voluto ringraziare via radio tutta la Polizia di Stato per l’aiuto ricevuto.