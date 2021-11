Pallavolo serie B2. La Traina Srl concede il bis. Battuta 3-0 al Pala Cannizzaro la Com.Fer Palermo.

Rispettando il pronostico della vigilia la TRAINA SRL concede il bis e bagna nel migliore dei modi il proprio esordio casalingo nel girone P della serie B2 davanti ad un pubblico numeroso che ha apprezzato lo spettacolo. Come spesso accade quando si incontrano formazioni di caratura diversa dal punto di vista tecnico non è stato un incontro spettacolare ma la formazione palermitana ha giocato una gara a tratti coraggiosa arrendendosi alla maggiore compattezza delle padrone di casa.

Sul piano della cronaca la TRAINA SRL ha avuto sempre in mano il pallino del gioco con una pausa solo nella parte iniziale del secondo set fino al 16 pari e quindi il risultato finale non è mai stato messo in discussione. Ma ad una analisi accurata dello score della gara paradossalmente il punteggio poteva essere più netto se consideriamo che nel compunto degli errori-punto la TRAINA SRL ne ha commessi di più (34) della Com.Fer (25).

E proprio su questo aspetto in casa nissena bisogna lavorare anche se resta l’attenuante che, quando giochi contro un avversario più debole, è difficile mantenere alta la concentrazione per tutta la gara. Sul piano dei singoli top-score del match Sara Gervasi con 18 punti con in doppia cifra anche Jennifer D’Antoni, mentre sul piano del gioco è da rivedere l’asse Spena-Erba che non ha ancora trovato i giusti automatismi. Il resto andrà verificato contro avversari con più uscite in attacco e più esperienza sotto rete.

Da segnalare inoltre la presenza nella formazione iniziale per la prima volta in assoluto della 2004 Gabriella Milazzo con Chiara Angilletta tenuta precauzionalmente in panchina e utilizzata solo nella parte finale della gara.

Dando uno sguardo alla classifica la TRAINA SRL viaggia a punteggio pieno al quarto posto della graduatoria dove non primeggia in quanto ha una partita in meno rispetto alle formazioni di testa, mentre restano a zero punti le palermitane.

Questo il dettaglio della gara di sabato scorso al PalaCannizzaro:

TRAINA SRL CL – COM.FER PA 3 – 0 (25/19; 25/21; 25/17)

Traina Albaverde: Gervasi 18, Erba (K) 3, D’Antoni 11, Apruti, Angilletta 2, Spena 4, Milazzo 4, Pagano La Mattina 8, Tilaro (L), NE Ferraloro, Zaffuto. All. Scollo – Montagnino

Com.Fer US Palermo: Longo, Palumbo, Garofalo, Russo, Lo Dico, Intravaia (K), La Parola, Volo, Macchiarella (L1). NE Alessandetto, Pampillona, Perricone, Valvo, Ciappa (L2). All. Ciappa – Martorana

Arbitri: Laura Chiarenza di Catania e Alessandro Grasso di Trecastagni CT