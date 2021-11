Mussomeli, opere pubbliche finanziate all’interno del territorio: al via le pubblicazioni delle gare

MUSSOMELI – Progettualità, studio ed esame, approvazione e finanziamento. Tappe importanti che stanno portando alla realizzazione di opere all’interno della comunità di Mussomeli che quest’ultima, certamente ha seguito, fra i contrastanti pareri manifestati sui social, l’iter tracciato e percorso dall’Amministrazione del Sindaco Catania, ottenendo dei risultati con ragguardevoli traguardi raggiunti. Ed è lo stesso Sindaco Catania ad informare la cittadinanza. “Sono davvero felice di comunicare a tutti i miei concittadini che il duro lavoro fatto comincia a dare i frutti sperati. Le gare relative a circa 4,6 milioni di euro di lavori sono state pubblicate ieri o sono in fase di pubblicazione nelle prossime ore. Nello specifico si tratta dei seguenti interventi: Riqualificazione ed Efficientamento Energetico della Sede Municipale di Mussomeli per un importo pari a € 1.617.984,86; Efficientamento della pubblica illuminazione (sostituzione di 3.000 punti luce circa) per un importo pari a € 1.743.000,00; Recupero di un’area del Centro Storico di Mussomeli per un importo pari a € 1.250.000,00; il beneficio che ne ricaverà l’intera comunità sarà straordinario: risparmio nei consumi di energia elettrica e, di conseguenza, minor costo da sostenere per la collettività; ammodernamento degli impianti di illuminazione con un sensibile aumento di efficienza e conseguente riduzione di guasti; miglioramento del decoro urbano; ammodernamento di strutture comunali; opportunità per l’economia locale e per l’occupazione a seguito della messa in circolo di risorse pubbliche. Entro il 31.12.2021 tutte e tre le gare saranno aggiudicate e, immediatamente dopo, partiranno i lavori che miglioreranno la qualità dei servizi della nostra cittadina e la sua fruibilità. Quello che avevamo promesso nel nostro programma elettorale lo stiamo realizzando”