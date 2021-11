Montedoro. Siciliacque ha disposto la riduzione della fornitura idrica.

MONTEDORO. Il sindaco di Montedoro, Renzo Bufalino, ha reso nota la riduzione della fornitura idrica.

“Siciliacque ha comunicato che, essendo stato raggiunto il limite di ‘emergenza’ nel bacino idrografico del lago Fanaco, è indispensabile diminuire la dotazione idrica di nove comune della provincia di Caltanissetta; di conseguenza, Caltaqua sta provvedendo ad una dilatazione di 24 ore degli attuali turni di distribuzione; pertanto, nel caso del Comune di Montedoro, la fornitura idrica sarà garantita a giorni alterni; la situazione verrà monitorata giornalmente dai tecnici di Siciliaque, per cui i nuovi turni di distribuzione resteranno in vigore fino a quando non verranno ripristinati determinati livelli di riempimento del lago Fanaco”.

Oltre al comune di Montedoro, gli altri Comuni interessati dalla riduzione di fornitura idrica, sono: Acquaviva Platani, Bompensiere, Campofranco, Delia, Milena, Montedoro, Mussomeli, Sommatino e Sutera.