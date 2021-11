Milena. Il gruppo di minoranza “Milena Domani” chiede diretta streaming delle sedute consiliari.

MILENA. Il gruppo consiliare di minoranza “Milena Domani” ha presentato una richiesta di trasmissione in diretta streaming o, in subordine, in videoregistrazione il giorno successivo, dei prossimi consigli comunali per consentire la massima trasparenza e la migliore partecipazione dei cittadini.

Secondo la minoranza: <Purtroppo, nel corso di quest’anno, i verbali delle deliberazioni comunali sono pubblicati con il solo dispositivo, prive di sommario resoconto che viene integrato successivamente, a volte dopo parecchie settimane; ciò impedisce l’accesso completo agli atti ai cittadini limitando l’informazione e la trasparenza; bisogna tener conto che le sedute pubbliche del Consiglio comunale sono la massima espressione del lavoro istituzionale dell’Amministrazione comunale e che Sindaco, Assessori e Consiglieri comunali sono tenuti a rispondere del loro operato a tutti i cittadini: il controllo da parte del cittadino rappresenta un mezzo essenziale per favorire la puntuale informazione di tutti i cittadini>.

La minoranza ha anche rilevato che la diretta streaming sarebbe a costo zero per le casse comunali chiedendone pertanto l’attivazione al presidente del consiglio entro il prossimo consiglio comunale.