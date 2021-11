In autostrada poliziotti salvano pastore tedesco legato al guardrail della corsia d’emergenza.

I poliziotti della Sottosezione autostradale di Napoli nord, durante il servizio sull’autostrada A1 , hanno visto un pastore tedesco impaurito e visibilmente denutrito che era stato legato al guardrail della corsia d’emergenza.

Il cane, che in quella posizione rischiava di essere investito dalle auto in corsa, creava inoltre anche un notevole pericolo per la circolazione stradale.

Gli agenti lo hanno raggiunto e messo in salvo e, dopo averlo rifocillato con acqua e cibo presso gli uffici della Sottosezione, lo hanno affidato ad un’associazione per la tutela degli animali.