Covid. Musumeci: “In Sicilia l’80% dei ricoverati non ha fatto il vaccino”.

“In Sicilia ci sono 382 ricoverati, di questi l’80% non ha fatto il vaccino, i numeri parlano chiaro. Finché non faremo passi avanti, il vaccino, piaccia o non piaccia, è l’unico deterrente, anche con tre, quattro o cinque dosi, che ci concede il diritto di non andare al cimitero”.

Così il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci nella trasmissione Omnibus su La7. “Siamo convinti – ha aggiunto – che il vaccino rimanga l’unico rimedio, non per tirarci fuori, ma per continuare a vivere”. Infine ha ribadito: “La vaccinazione non è una questione di destra o sinistra, ma è una battaglia di civiltà, di diritti e di doveri”.