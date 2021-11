Covid in Provincia. Nelle ultime ore casi di positività in rialzo.

CALTANISSETTA. In provincia di Caltanissetta nelle ultime 24 ore si registrano 38 nuovi casi di positività al Covid. E’ quanto emerge dal report giornaliero dell’Asp. A fronte di 38 nuovi casi, i guariti sono invece 23. Dei 38 nuovi positivi, 16 sono a Mussomeli, 9 a Caltanissetta, 5 a Gela, 4 di Villalba, 4 di Niscemi, 2 di San Cataldo, 1 di Campofranco, 1 di Santa Caterina e uno di Serradifalco.

Le guarigioni, invece riguardano 8 persone di Niscemi, 6 di Serradifalco, 5 di Gela, 2 di Caltanissetta, 1 di San Cataldo e 1 di Santa Caterina. Sono stati 3 i ricoveri on degenza ordinaria: uno di Riesi, uno di Caltanissetta e uno di Gela.

I casi di positività in Provincia di Caltanissetta sono 406 di cui 26 ricoverati in malattie infettive, uno in terapia intensiva e uno fuori provincia. Gli altri sono tutti in quarantena domiciliare.