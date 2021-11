In Olanda gli ospedali sono talmente sotto pressione per l’emergenza Covid da dover trasferire alcuni pazienti nella vicina Germania. E così accade che le autorità olandesi trasferiscono alcuni loro pazienti negli ospedali tedeschi.

Per la cronaca, il primo trasferimento ha riguardato un paziente di Rotterdam trasferito in ambulanza in un ospedale di Bochum. Nelle ore successive ancora un nuovo trasferimento nel contesto di un fenomeno che appare preoccupante.