Campofranco. Firmata convenzione tra il Comune e l’Università Kore di Enna per tirocinio formativo studenti.

CAMPOFRANCO. Firmata la convenzione tra il Comune di Campofranco e l’Università Kore di Enna per tirocinio di formazione e orientamento degli studenti universitari. A renderlo noto è stato il sindaco Rino Pitanza. “Non è la prima volta che questa amministrazione attua percorsi del genere: dopo quello con l’Università di Palermo e con l’Università Pegaso, quella con la Kore di Enna favorisce ancor di più questo tipo di iniziative atte a promuovere le attività formative in grado di agevolare le scelte professionali degli studenti attraverso la conoscenza diretta del settore lavorativo in collaborazione proprio con gli atenei siciliani”., ha spiegato il sindaco.

“La firma tra il Sindaco e la “Kore” – ha aggiunto – sancisce ancor di più l’attenzione che mettiamo per nostri studenti universitari che fanno del tirocinio presso l’Ente una delle forme di miglioramento culturale e sociale, rendendosi anche utile nell’area di appartenenza. E’ uno degli elementi cardine delle attività culturali e scolastiche, quello di cooperare con le Università, al fine di accogliere presso il nostro comune tirocinanti provenienti dai propri corsi di laurea, al fine di incentivare ed innalzare il livello delle professionalità acquisibili. E già una nostra concittadina, Greta Mattina studente presso la Kore, presto potrà cominciare il tirocinio per il corso di Laurea in Scienze strategiche e della Sicurezza”.