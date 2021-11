Campofranco. Covid: il prossimo 15 novembre nuova tornata vaccinale.

CAMPOFRANCO. Amministrazione Comunale e ASP di Caltanissetta hanno concordato che LUNEDI’ 15 NOVEMBRE dalle ore 15,00 alle ore 18,00 si effettuerà l’ennesimo open day al palasport Giovanni Paolo II di Campofranco. Potranno liberamente sottoporsi alla vaccinazione anticovid:

1) TERZA DOSE: chi ha superato il 60° anno di età; soggetti “fragili”, personale medico e sanitario purchè siano trascorsi 6 mesi dalla seconda vaccinazione; (portare documento di identità, tessera sanitaria e green pass)

2) SECONDA DOSE: chi ha già fatto la prima dose e che ha ricevuto la prenotazione per questo periodo; (portare documento di identità, tessera sanitaria, green pass se in possesso e il foglio di prenotazione per la seconda dose);

3) PRIMA DOSE: tutti quelli che ancora non si sono vaccinati.

Per le PRENOTAZIONI i cittadini che intendono sottoporsi alla vaccinazione, potranno contattare il proprio medico di famiglia

La vaccinazione è aperta anche ai cittadini non campofranchesi e ci si potrà recare direttamente al palasport di Campofranco LUNEDI’ 15 NOVEMBRE alle ORE 15,00.