Butera. Approvato in Giunta progetto “Facciamo Squadra”. Concesso stadio comunale “Geremia” all’Asd Buterese.

BUTERA. La Giunta comunale guidata dal sindaco Filippo Balbo ha approvato il progetto “Facciamo Squadra” presentato dall’Associazione sportiva Asd Buterese. Tale decisione è arrivata in considerazione del fatto che il Comune di Butera, nell’ottica di garantire una sempre maggiore attenzione alle politiche sportive, intende concedere in uso le strutture sportive comunali alle associazioni sportive senza fini di lucro, regolarmente costituite che abbiano come fine il benessere della persona e la diffusione della cultura, tra cui quella ludica e sportiva ed a privati cittadini che organizzano gratuitamente attività di promozione sportiva e del tempo libero.

In precedenza è pervenuta al Comune la richiesta di un contributo da parte dell’A.S.D. Buterese, per la realizzazione del progetto “Facciamo Squadra Vivere – crescere giocando al pallone”, volto alla realizzazione di una scuola calcio, presso la struttura sportiva comunale di contrada Geremia in favore dei ragazzi buteresi che intendono parteciparvi. Dunque, un progetto con finalità, oltre che sportive, anche sociali.

L’amministrazione comunale ha concesso per un anno all’Associazione Sportiva A.S.D. Buterese l’utilizzo dell’impianto sportivo comunale di contrada Geremia. Inoltre ha stabilito la concessione in due tranche, alla stessa Buterese di un contributo per la realizzazione di una scuola calcio prevista dal progetto “Facciamo Squadra, vivere- crescere giocando al pallone”.