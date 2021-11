Atletico Nissa, straordinaria iniziativa: da domenica ingresso gratuito, libere offerte da devolvere in beneficenza

CALTANISSETTA – Lungimirante e generosa iniziativa della società calcistica nissena. L’Asd. Atletico Nissa di concerto con i suoi rappresentati capeggiati dal presidente Sergio Iacona comunica ai propri sostenitori che, a partire da domenica, contro il Bronte e per tutte le partite casilinghe della squadra giallorossa, il tagliando obbligatorio all’ingresso verrà sostituito da una offerta benefica verso delle associazioni no profit operanti, a livello nazionale, che saranno presenti davanti ai cancelli dello storico “Palmintelli’.

Si inizierà con la Make-A-Wish Italia perchè un desiderio che si realizza, per un bambino malato gravemente, è qualcosa che dura tutta la vita. E’ un potente pensiero positivo che dà la forza di lottare, di affrontare le terapie e di ritrovare la speranza. Nel DNA della nostra società c’è l’espressa e determinante volontà di coniugare l’impegno dello sport con le iniziative sociali. Non ci sono dubbi che i molti tifosi della squadra di Caltanissetta aderiranno all’iniziativa societaria.

Ecco il video del presidente, avvocato Sergio Iacona, che sottolinea: “Perseguiamo due obiettivi: valorizzare giovani NISSENI, formandoli attraverso i principi di un sano e leale agonismo, e sensibilizzare la comunità in direzione dell’amore per chi soffre. Vogliamo creare una simbiosi tra la squadra e la città che alimenti l’orgoglio cittadino per travasarlo dallo sport ad altri settori.Il nostro simbolo è Davide La Paglia, calciatore nisseno purosangue che abbiamo coinvolto nel nostro progetto per l’amore che mostra per la vita e per il coraggio e la dignità con cui affronta la sua battaglia”

https://www.facebook.com/atleticonissa/videos/190259216644573