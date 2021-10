Al Rally di Modena grande impresa per l’equipaggio nisseno Lombardo-Spanò: 12° posto assoluto e vittoria di classe in Super 2000.

Dopo aver dominato e trionfato alla Targa Florio, ancora una grandissima impresa per l’equipaggio nisseno formato da Roberto Lombardo e Andrea Domenico Spanò che al Rally di Modena, in occasione della finale nazionale, oltre a piazzarsi dodicesimi assoluti, sono riusciti a vincere nella loro classe Super 2000 dimostrando ancora una volta di valere anche su palcoscenici nazionali come quello in terra emiliana.

L’equipaggio nisseno, che appartiene alla Caltanissetta Corse a Modena ha sfoderato una prestazione super riuscendo non solo a classificarsi nelle primissime posizioni in un rally tra i più difficili ed impegnativi del panorama nazionale, ma sono riusciti a vincere nella loro classe.

Per la cronaca, il Rally è stato vinto dalla coppia Chentre – Florean che hanno vinto la finale Nazionale Aci Sport. Al secondo posto s’è piazzata la coppia Medici – Fenoli, su Wolkswagen Polo R5. Terza la coppia modenese formata da Dalmazzini e Albertini su Hyundai I20 R5.

I nisseni Lombardo e Spanò, su Peugeot 207, hanno ancora una volta entusiasmato con una prestazione di grande spessore nella quale hanno messo in mostra non solo tutta la loro indiscussa bravura, ma anche tanto coraggio e determinazione riuscendo a centrare un’impresa che sembrava oltremodo difficile che ne ha ribadito la loro indiscussa caratura rallistica.

Ottimo risultato per la Caltanissetta Corse anche con l’equipaggio di Caccamo dei fratelli Monteleone, Filippo e Davide, che con la loro Renault Clio RS hanno vinto la Coppa Italia classe rs plus 2000. Sul loro profilo facebook hanno dichiarato: ” Gara abbastanza insidiosa, condizioni meteo difficili e a tratti impraticabili. Era già una vittoria per noi essere qui; ma questa è stata la ciliegina sulla torta”. E ciliegina sulla torta é stata soprattutto per il patron del Rally di Caltanissetta e presidente della Caltanissetta Corse , Peppe Lombardo papà di Roberto.