Villalba, avviso indagine di mercato per lavori Scuola “Stefano Mulè Bartolo”

VILLALBA – E’ stato pubblicato oggi l’avviso di manifestazione d’interesse relativa procedura negoziata per l’affidamento dell’appalto denominato Lavori di messa in sicurezza e adattamento di spazi, ambienti e aule degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico. Messa in sicurezza dei solai con controsoffitto antisfondellamento nella Scuola primaria denominata “Stefano Mulè Bertolo” del Comune di Villalba. Importo dell’appalto soggetto al ribasso 159.823,98. Le domande debbono pervenire entro e non oltre il termine perentorio delle ore 9,00 del giorno 15 ottobre 2021, inviato esclusivamente attraverso pec all’indirizzo protocollo@pec.comune.villalba.cl.it .

L’avviso è pubblicato nella sezione “Amministrazioe Trasparente” sezione “Bandi di gara e contratti” nel sito www.comune.villalba.cl.it . Il responsabile del procedimento è l’ing. Antonino Ricotta e-mail: a.ricotta@comune.villalba.cl.it