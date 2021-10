Vallelunga, vaccinazioni anti Covid 19. Superata soglia del 75%

VALLELUNGA PRATAMENO – Si è svolta nei giorni scorsi la settima giornata, prevista nell’ambito della campagna di vaccinazioni anti Covid-19, tenutasi in Vallelunga Pratameno, in collaborazione con il Commissario Straordinario del Comune di Vallelunga Pratameno ed organizzata dall’ASP di Caltanissetta ed i medici di famiglia. L’iniziativa è stata gradita dalla popolazione, tanto che le vaccinazioni effettuate nel corso della seduta hanno consentito di raggiungere e superare la prevista soglia del 75%, evitando, in tal modo, l’applicazione delle misure stabilite dalle vigenti disposizioni normative per le cc.dd. “zone arancioni”. Il Commissario Straordinario ritiene di condividere con tutta la Cittadinanza il ringraziamento pervenuto al Comune di Vallelunga Pratameno da parte dell’ASP di Caltanissetta. Il Commissario Straordinario rivolge, altresì, un sentito e doveroso ringraziamento ai preziosi medici di famiglia, al personale comunale ed alle locali Associazioni “Fraternità di Misericordia” e Pro Loco, per l’ottima riuscita delle sette sedute vaccinali tenutesi in Vallelunga Pratameno.