Vallelunga, Boom di differenziata. Nell’anno 2020 il Comune primeggia con oltre il 77%. Nell’anno 2021 anche il picco dell’83,29%.

VALLELUMGA PRATAMENO – E’ Vallelunga Pratameno il Comune nisseno tra quelli con la più alta percentuale di raccolta differenziata nell’anno 2020: dato invariato anche nel corrente 2021. Stando ai dati riferiti, il Comune vallelunghese, retto dal Commissario Straordinario, dott.ssa Concettina Nicosia, si è attestato al 77,24% e la percentuale è stata sostanzialmente mantenuta anche nel 2021, con picco dell’83,29% durante il periodo estivo. Un risultato eccezionale per Vallelunga Pratameno, che conferma una crescita generale dei dati di raccolta differenziata già dal 2019. A Vallelunga Pratameno, per i dati del 2019, infatti, era stato rilasciato un attestato di premialità per aver superato la soglia del 65% di raccolta differenziata. Uno degli obiettivi che si è posta l’attuale Amministrazione Straordinaria è stato quello di porre ulteriormente il Comune di Vallelunga Pratameno in prima linea per la raccolta differenziata: strategia vincente grazie ad una capillare informazione dei cittadini ed alla effettuazione di controlli. A partire da quest’anno, inoltre, allo scopo di incrementare la percentuale di raccolta differenziata e di migliorarne la qualità, sono state introdotte delle agevolazioni a vantaggio delle utenze non domestiche, che conferiscono presso il locale centro comunale di raccolta, aperto, peraltro, anche durante la giornata di sabato. “Siamo soddisfatti di questi risultati – ha dichiarato la dott.ssa Nicosia, Commissario Straordinario – e del percorso virtuoso, che determina un significativo salto di qualità ambientale, dovuto principalmente alla collaborazione dei cittadini, agli esercenti ed ai dipendenti coinvolti in materia di gestione dei rifiuti solidi urbani, in particolare l’Ufficio comunale di Igiene Ambientale, retto dal geom. Antonino Di Pasquale, che ringrazio. Prossimo obiettivo sarà una maggiore crescita della percentuale di raccolta differenziata con il nuovo soggetto gestore del servizio sul territorio comunale. Il cambiamento di mentalità e di cultura nel nostro territorio può ormai dirsi consolidato e potrà solo migliorare a beneficio e nel rispetto dell’ambiente”.