Vallelunga, 4° appuntamento decennale per la Classe 1951

VALLLUNGA PRATAMENO) – Sembra essere diventato un appuntamento decennale istituzionalizzato. E puntualmente, alla data concordata, si riuniscono e fanno festa. Sono esattamente quelli dl 1951. Ce lo descrive bene Alessandro Barcellona: “Osservateli: giovanili, gioviali, energici… sono i nati nel 1951 e che si sono riuniti oggi per festeggiare insieme i settant’anni di vita: Rosario Cerasa, Michele Lo Iacono, Nino Migliore, Benedetta Golfo, Rosaria Migliore, Santo Vilardo, Maria Trabona, Vincenzo Cavarretta, Loreto Gullo e Michela Giambelluca. Solo quelli che hanno potuto, evidentemente, ma non è mancato il momento toccante al camposanto, nel ricordare i tanti (purtroppo) che non ci sono più: Laura Cipolla, Francesca Lo Manto, Salvatore Giacchi, Calogero Saglibene, Carmelo Di Bernardo, Lina Trabona, Luciano Ognibene, Peppe Gioia, Vincenzo Gulino, Giuseppe Dispenza, Giovanni La Paglia, Loreto Varisco, Vita La Porta e Biagio La Paglia. Una corona di fiori all’ingresso ha siglato il momento.Quindi tutti e festeggiare con i coniugi e gli amici, ricordando i momenti passati insieme, l’infanzia e l’adolescenza, gli amici lontani e quelli in paradiso. Per loro è il quarto appuntamento decennale, avendo iniziato già nel 1991 e via di seguito fino ad oggi. Bello averli incontrati per caso e scambiato con loro quattro chiacchiere. Tanti Auguri! “

Nella foto: Classe 1951: Santo Vilardo, Rosario Cerasa, Vincenzo Cavarretta, Michele Lo Iacono, Benedetta Golfo, Rosaria Migliore e Nino Migliore. Foto Savattieri.