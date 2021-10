Sommatino. Il sindaco comunica “allerta arancione” per tutta la giornata di oggi.

SOMMATINO. Il sindaco Elisa Carbone ha diffuso una nota nella quale ha annunciato alla popolazione che è previsto il livello di allerta ARANCIONE per tutta la giornata di oggi 24 ottobre.

Il sindaco ha comunicato che si prevedono venti di burrasca con raffiche di burrasca forte, precipitazioni diffuse e intense, con rovesci o temporali. I fenomeni saranno accompagnati da attività elettrica e forti raffiche di vento.

Inoltre ha raccomandato di prestare attenzione e di limitare attività all’aperto e spostamenti, di fare attenzione e non sostare in auto o a piedi nei pressi di strutture temporanee, strutture pericolanti e di alberature. Di fare molta attenzione in città a possibili cadute di oggetti dall’alto (tegole, cornicioni, vasi, ecc.).