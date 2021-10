Sommatino. Effettuata oggi la pulizia all’interno e all’esterno del cimitero comunale.

SOMMATINO. E’ stata effettuata nella giornata di oggi la pulizia all’interno ed all’esterno del Cimitero Comunale, nei parcheggi adiacenti, in piazza Don Alberione, in via Carlo Alberto e nei cortili.

A renderlo noto è stato il sindaco Elisa Carbone. “Questa mattina, anche con la pioggia di questi giorni, abbiamo constatato la pulizia dei luoghi. Ringraziamo gli operatori comunali cimiteriali, ecologici e della manutenzione insieme ai percettori del reddito di cittadinanza che, con un grande lavoro di squadra, hanno reso il Cimitero, i bagni ed il tragitto per raggiungerlo pulito e decoroso”.

Il sindaco, infine, ha inteso ringraziare gli operatori del servizio di raccolta rifiuti che, nonostante il maltempo, hanno effettuato la pulizia dei cassonetti.