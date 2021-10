Sommatino. Domani nuova tornata vaccinale anti Covid.

SOMMATINO. E’ in programma domani, domenica 24 ottobre una nuova tornata di vaccinazione anti Covid a Sommatino. La vaccinazione si svolgerà dalle 9 alle 13 presso il Poliambulatorio in viale Aldo Moro, in modalità Open day (senza prenotazione).

A renderlo noto è stato il sindaco Elisa Carbone. Saranno effettuate prime dosi, seconde dosi (per coloro che hanno effettuato le prime dosi a Sommatino il 3 ottobre 2021), le terze dosi per coloro che hanno effettuato l’ultima vaccinazione da almeno sei mesi (soggetti di età ≥ 80; personale e ospiti dei presidi residenziali per anziani; personale sanitario).