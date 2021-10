Sicilia, record di … evasioni: due volte nella stessa serata, arrestato

Gli agenti delle Volanti di SIRACUSA, nell’ambito dei controlli a coloro che sono sottoposti a misure limitative della libertà personale, hanno arrestato ieri un uomo di 47 anni, sottoposto ai domiciliari e resosi responsabile, nella stessa serata, di due evasioni.

L’uomo è finito in manette e sottoposto nuovamente agli arresti domiciliari in attesa del rito per direttissima che si terrà domani. Nella giornata di ieri, inoltre, agenti delle Volanti hanno denunciato per il reato di evasione un uomo di 39 anni. Questi, in atto detenuto ed assegnato alla casa di lavoro a Barcellona Pozzo di Gotto (Me), in permesso premio di 3 giorni, si è reso irreperibile