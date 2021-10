Sicilia: auto storiche alla ribalta nel magazine tv ACI Storico

La Sicilia torna alla ribalta televisiva grazie alle auto storiche. Sarà l’area del Messinese infatti la protagonista di un nuovo servizio del magazine tv ACI Storico trasmesso nelle prossime settimane sul canale 228 di SKY ACI Sport TV in occasione della nuova tappa siciliana di “Ruote nella Storia” in programma il 24 ottobre 2021 a Roccalumera.

Ruote nella Storia è la kermesse itinerante di ACI Storico che ha come obiettivo la promozione dei luoghi più belli del Paese insieme al fascino delle vetture che hanno fatto la storia dell’automobilismo attraverso una sessantina di appuntamenti in tutto lo stivale. L’appuntamento siciliano è organizzato dall’Automobile Club Messina con il patrocinio del Comune di Roccalumera (ME).

Domenica 24 ottobre 2021 i fortunati possessori delle auto dal fascino intramontabile potranno godere delle bellezze architettoniche nel “Tour dell’Antica Filanda a Roccalumera” durante la quale gli appassionati potranno cimentarsi in una prova pratica di regolarità.



“La giornata – spiega l’ingegner Massimo Rinaldi, Presidente di ACI Messina – sarà occasione per avvicinare altri possessori di auto storiche alla disciplina della regolarità, per questo è previsto un briefing teorico sull’argomento e poi una prova pratica come da programma, con alcuni controlli sui pressostati. Si tratta di un’importante occasione per promuovere la cultura della storia dell’auto e dell’automobilismo, prerogativa di ACI Storico ed in questo caso di ACI Messina”. A portare il saluto della Delegazione Regionale ai partecipanti ci sarà il Delegato/Fiduciario ACI Sport Sicilia Daniele Settimo.



Nello specifico, il programma prevede: Alle ore 9,00 il raduno delle auto al Lungomare Cristoforo Colombo di Roccalumera; alle ore 10,00 gli equipaggi parteciperanno ad un breve corso di avviamento teorico alla disciplina della “Regolarità” presso Antica Filanda di Roccalumera (ME) in via Umberto I. Alle ore 11.00 è in programma la partenza e tour del comune di Roccalumera e alle 12,00 la “Verifica pratica di Regolarità” in tour nelle frazioni Sciglio e Allume di Roccalumera che si concluderà con una esposizione dei veicoli ancora al Lungomare Cristoforo Colombo fino alle ore 14.00. Successivamente gli equipaggi si ritroveranno per un momento conviviale presso una nota località ricettiva del territorio dove è in programma anche la consegna degli attestati di partecipazione. Come di consueto, saranno ammesse tutte le vetture immatricolate fino al 31/12/1990 autorizzate alla circolazione su strada aperta al traffico o inserite nella lista di salvaguardia di ACI Storico. La partecipazione alla manifestazione è subordinata al possesso del green-pass secondo le vigenti normative ministeriali di contenimento al coronavirus. Tutte le informazioni sono presenti sul sito internet www.messina.aci.it.