Serradifalco. Alessandro Alongi eletto consigliere comunale nel XII Municipio di Roma.

SERRADIFALCO. L’ex consigliere comunale di Serradifalco Alessandro Alongi è stato eletto consigliere comunale nel XII Municipio di Roma con il Pd. Alongi era candidato in una lista che sosteneva il presidente del centro sinistra Elio Tomassetti (Pd).

Alessandro Alongi, 41 anni, giornalista, docente universitario e responsabile dell’area legale dell’Organo di vigilanza di Telecom Italia, ha ottenuto 360 voti. Grande la sua soddisfazione per il risultato raggiunto. Il consigliere non è alla sua prima esperienza politica poiché era stato eletto consigliere comunale nel 2005 a Serradifalco rimanendo in carica come consigliere di minoranza sino al 2010. Poi il suo trasferimento a Roma, dove risiede, e la volontà di tornare nuovamente alla politica attiva e di mettersi in lista nel XII Municipio nelle fila dello stesso Pd. Per Alongi, nel frattempo, si profila la presidenza di una commissione consiliare, con molta probabilità quella per l’innovazione tecnologica.