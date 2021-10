Serradifalco. Aggiudicata la gara per la gestione del servizio di mensa scolastica.

SERRADIFALCO. E’ stata la Società Cooperativa “La Natura” di Polizzi Generosa ad aggiudicarsi la gestione del servizio di refezione scolastica offrendo un ribasso del 7,2271%. L’importo di ogni singolo pasto, previsto in 3,85 euro oltre Iva al 4%, applicando il ribasso offerto dalla ditta aggiudicataria s’è ridotto a 3,57 euro oltre Iva al 4%.

L’onere del servizio di refezione scolastica è a carico dell’utenza e non comporta alcun onere finanziario a carico del Comune. La società aggiudicataria svolgerà servizio di refezione scolastica della scuola dell’infanzia e della scuola elementare sino al prossimo mese di maggio 2022. In precedenza, l’assessore alla pubblica istruzione Enza Surrenti aveva posto l’esigenza di avviare, il più presto possibile, il servizio di refezione per la scuola dell’Infanzia e, per quest’anno, anche per la scuola elementare dove si prolungherà nelle ore pomeridiane, con necessità per i piccoli utenti di consumare a scuola un pasto adeguato.

Il pasto potrà essere consumato nei plessi scolastici della Scuola dell’Infanzia “Giovanni Falcone”, ubicata nei locali di Via Cavalieri di Vittorio Veneto, nella Scuola dell’l’Infanzia “Francesca Morvillo”, ubicata in Via Papa Giovanni XXIII e nella Scuola elementare “Giovanni Verga, ubicata in Via Cavalieri di Vittorio Veneto nei locali della scuola media.