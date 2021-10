SAN CATALDO. Un nuovo caso di Covid a San Cataldo nelle ultime ore. E’ quanto registra il report giornaliero dell’Asp di Caltanissetta. Il paziente in questione è stato ricoverato in malattie infettive.

Sono invece due i guariti nelle ultime ore. Al momento la situazione del contagio in Città vede 11 persone attualmente positive di cui nessuna in terapia intensiva; 2 ricoverati in malattie infettive e 9 in quarantena domiciliare.