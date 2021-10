San Cataldo non è “merce di scambio”. Forza Italia invita a votare “secondo coscienza”

“Forza Italia ha ottenuto un grande risultato nelle ultime amministrative e per questi vogliamo ringraziare gli elettori e tutti quanti hanno concorso al Grande Risultato”.

A dichiararlo è Rosario Sorce, Commissario di Forza Italia di Cataldo, in rappresentanza di tutto il gruppo dirigente locale.

“Coloro i quali si sono recati alle urne e ci hanno scelto, con la loro partecipata e libera fiducia, ci hanno suffragato con oltre 950 preferenze che ci permetteranno di essere presenti nel nuovo Consiglio Comunale – hanno proseguito -. È per rispetto loro e per non tradire la fiducia manifestataci che vogliamo chiarire la posizione di Forza Italia locale in vista del ballottaggio di domenica prossima.

Per evitare strumentalizzazioni, più o meno velate, il Partito di Forza Italia lascia liberi i propri Amici Elettori di votare secondo coscienza. Per quanto ci riguarda il BENE della nostra Città non può essere merce di scambio per nessuno”