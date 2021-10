San Cataldo. La Casa di Cura Regina Pacis seleziona due infermieri professionali.

SAN CATALDO. La Casa di Cura “Regina Pacis” seleziona personale da inserire come Infermiere Professionale. L’offerta lavorativa prevede una collaborazione libero professionale.

Per quanto riguarda i requisiti occorre possedere:

– Laurea in Scienze Infermieristiche

– Abilitazione alla professione e iscrizione all’albo

– Professionalità e competenza nella gestione del ruolo

– Possesso di partita iva e assicurazione professionale

– Assenza di condizioni ostative all’esercizio della libera professione

Le selezioni si chiuderanno il 22 dicembre 2021. Per candidarsi bisogna inviare il proprio Curriculum vitae sottoscritto e datato per mezzo e-mail [Email hidden]. Per ulteriori informazioni si può telefonare allo 0934/572815.