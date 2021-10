San Cataldo. Gran successo nelle piazze cittadine per la Symphonic Band dell’Orchestra Sinfonica del Centro Sicilia.

SAN CATALDO. Gran spettacolo nelle principali piazze cittadine sancataldesi. La Symphonic Band dell’orchestra Sinfonica del Centro Sicilia ha stupito tutti i presenti regalando un momento di gioia e musica alla gente li presente. Sorpresa dalla regia del maestro Raimondo Capizzi, giovane ormai ben noto nel panorama culturale regionale e soprattutto cittadino. Questo il suo commento:

“In un momento di festa quale la fiera cittadina non poteva mancare la musica. Nessuno l’ha richiesta, ne privati ne Enti pubblici o Religiosi, un’iniziativa nata dall’esigenza di portare la musica tra la gente, per le strade, nelle piazze suscitando belle emozioni. Noi non siamo un’orchestra di salotto, il nostro posto non è solamente il Teatro, siamo convinti che la musica deve essere portata ovunque per divulgarla e farla apprezzare. Anche la musica del repertorio bandistico, storia e identità della nostra terra.

Non deve fermarsi, ecco perché questa sorpresa, per fare capire alla realtà bandistiche del territorio che si può ripartire, si deve ripartire, anche se non c’è un motivo quale poteva essere in passato una processione. Bisogna riportare l’allegria nel cuore della gente, per strada, nella piazze; è questa la nostra missione. Se la musica restasse all’interno delle mura della sala prove o peggio ancora nei ricordi, non sarebbe il giusto messaggio. Nulla sarà come un tempo – ha concluso – bisogna ricominciare da capo, tornare per le strade a conquistare i cuori della gente. La musica è un’arma dall’infinita forza per suscitare emozioni.” Il direttore ha ringraziato Skerma per aver aderito alla promozione video-fotografica dell’evento.