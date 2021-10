Riesi. A breve al via lavori di manutenzione e messa in sicurezza del serbatoio Ancipa.

RIESI. Avranno inizio tra breve i lavori di manutenzione e messa in sicurezza del serbatoio Ancipa di Riesi. Tali interventi rientrano tra quelli che riguardano la zona sud del territorio della provincia di Caltanissetta per i quali è stata autorizzata la consegna dei lavori di manutenzione relativi alle infrastrutture, serbatoi, centrali di sollevamento, locali tecnici, pozzi, pozzi, etc, gestiti da Caltaqua – Acque di Caltanissetta SpA ed effettuati nell’ambito di un programma annuale che riguarda, in progressione, le diverse infrastrutture di pertinenza.

I lavori di manutenzione del serbatoio Ancipa di Riesi, finalizzati all’efficientamento e al potenziamento funzionale della struttura, verranno realizzati direttamente dal Gestore del servizio idrico integrato con risorse proprie e verranno conclusi entro la fine del mese di dicembre.