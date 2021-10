Rassegna stampa. Caltanissetta. Lavori nelle ville Cordova e Amedeo: appaltata la gara da 350mila euro

CALTANISSETTA – Finalmente le due maggiori ville comunali “Amedeo” e “Cordova” saranno sistemate con i lavori di manutenzione straordinaria che il Comune ha appaltato e che avranno presto inizio. Per l’effettuazione degli interventi previsti il Comune ha destinato 375mila euro concesso dal ministero dell’interno “per contributo connesso alla gestione degli immigrati” sostenendo che “le ville vengono utilizzate dalla popolazione nissena e dagli immigrati”. I lavori sono stati aggiudicati alla ditta capogruppo Moba srl di Patti che ha offerto il ribasso del 35,214% sull’importo a base d’asta.

Gli interventi previsti riguardano il ripristino e la riattivazione dell’illuminazione delle fontane delle due ville da lungo tempo senz’acqua e abbandonate che sono diventate ricettacoli di rifiuti di ogni genere; il rifacimento della pavimentazione in terra stabilizzata e con mattoni in cotto della villa Amedeo; il potenziamento in entrambe le ville del verde esistente; la messa in sicurezza delle aree giochi con il ripristino delle parti danneggiate e della pavimentazione. Inoltre: la installazione di nuovi giochi anche per i disabili; la manutenzione dei servizi igienici “per la loro piena fruibilità”; la sistemazione dei locali esistenti e la sostituzione di tutti i corpi illuminanti con lampade a led ad alto rendimento energetico.

E’ auspicabile che contemporaneamente vengano eseguiti anche gli interventi previsti con il contributo di 30mila euro assegnato dal Comune con il bilancio partecipativo 2018 (sono trascorsi tre anni e non si comprende il ritardo) per il finanziamento del progetto presentato dal Lion Club per il restauro conservativo dei 7 busti marmorei degli uomini illustri e il ripristino della fontana principale della villa Amedeo. I 7 busti sono quelli di Gioacchino Rossini, Vincenzo Bellini, Ugo Foscolo, Giuseppe Mazzini, Giuseppe Frattallone e Vittorio Emanuele II che, a causa del lungo tempo di abbandono, sono coperti da croste nere, muschi e licheni.

Alcuni di essi sono stati anche scheggiati dai vandali come quello di Giuseppe Mazzini al quale è stato spezzato il naso. Il progetto comprende anche la ricollocazione al centro della fontana del puttino con arco e faletra rimosso alcuni addietro e non più risistemato. Sarà ricollocata una copia in gesso del puttino il cui originale rimarrà esposto nel salone d’ingresso del teatro Margherita.