Mussomeli, UILDM 60 anni fondazione e iniziative

MUSSOMELI – Anche nella terra di Manfredi in occasione del 60esimo anniversario della fondazione dell’Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare, (UILDM), si organizzeranno una serie di iniziative mirate a sensibilizzare l’opinione pubblica su una tematica che coinvolge sempre più famiglie.

Dice il presidente, Giuseppe Carapezza: “Dal 4 al 10 ottobre la UILDM sarà impegnata coi suoi volontari e soci per distribuire 15.000 gadget con l’obiettivo di raccogliere fondi e garantire i nostri servizi di base, in particolare: 1) Il trasporto per le persone con disabilità; 2) Le ore di riabilitazione neuromuscolare; 3) Le consulenze in ambito medico-scientifico. Questo è solo l’inizio. Abbiamo scelto di legare la Giornata Nazionale al compleanno dell’associazione per rafforzare entrambi gli appuntamenti. Questo 2021 vogliamo viverlo celebrando la nostra storia, rilanciando con grande forza le conquiste che abbiamo ottenuto e affrontare così i progetti del futuro. Sarà anche distribuita una latta di caffè a chi vorrà sostenerci, al prezzo di 10 euro. Noi non abbiamo previsto nessun evento o l’installazione di postazioni per le vie principali del paese, ma si può richiedere al nostro numero di whatsapp 3281824446 oppure alla mail uildmmussomeli@gmail.com”.

I volontari delle 66 Sezioni UILDM in Italia distribuiranno infatti il caffè di UILDM, inserito in una latta di alluminio da collezione, illustrata per l’occasione dall’artista Mauro Biani, vignettista noto a livello nazionale.

Il caffè di UILDM è una pregiata miscela 100% Arabica macinata per moka prodotta dalla Torrefazione Caffè Chicco D’Oro. All’interno della latta si trova inoltre una confezione da 10 capsule compatibili con le macchine Nespresso.

Dal 4 al 17 ottobre inoltre, è attivo il numero solidale 45593. Inviando un SMS o chiamando da rete fissa il numero 45593 sarà possibile sostenere i servizi che UILDM offre ai propri soci e utenti con distrofie e altre malattie neuromuscolari. È possibile inviare un SMS per donare 2 euro o chiamare da rete fissa per donare 5 o 10 euro. (FONTE LA SICILIA:R.M.)