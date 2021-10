Mussomeli, riapre il Cine – teatro Manfredi”

MUSSOMELI Ed ora non solo cinema ma anche teatro. La struttura c’è. Si tratta del Cine-teatro Manfredi”. Saranno i fruitori a valorizzarlo. La sua apertura è prevista per il prossimo 29 ottobre. A darne notizia il primo cittadino Catania che sul social ha così precisato. “Completati i lavori di adeguamento del nostro cine-teatro, grazie ad un progetto finanziatoci dall’assessorato regionale identità siciliana. Finalmente il nostro cinema sarà adibito a cinema e a teatro. Con gli interventi è stata realizzata: – l’insonorizzazione della sala; – la realizzazione del palco teatrale e delle quinte; – la realizzazione dei camerini per gli artisti; – l’acquisto di attrezzatura necessaria. Un altro obiettivo per dotare il nostro comune di un importante contenitore culturale è stato raggiunto. Da venerdì 29 ottobre, dunque, si riparte e si riapre il cinema. A breve novità anche per la stagione teatrale”.