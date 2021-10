Mussomeli, ragazzi dell’Istituto professionale del “Virgilio” in trasferta nelle Madonie.

MUSSOMELI – Trasferta nelle Madonie coi ragazzi della 2° A dell’Istituto Professionale di Stato per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale del Virgilio di Mussomeli presso Laboratorio Agroalimentare con Filippo Lamattina Mario Zimbardo. Una giornata fuori dalla propria aula scolastica in cui hanno preparato il sugo con diversi ingredienti e usata come condimento per pasta o riso. Da sottolineare che nei canoni della cucina è considerato uno dei pilastri della cucina mediterranea. Uno dei sughi più noti è quello al pomodoro.