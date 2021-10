Mussomeli, Presentazione libro e revival Palermo Festival Pop 1970. Un successo

MUSSOMELI – Un successo la serata revival organizzata nel chiostro San Domenico. Nel presentare l’interessante libro di Sergio Bonadonna, “Quando Palermo sognò di essere Woodstock”, il giornalista Roberto Greco, molto bravo e coinvolgente nei suoi interventi, ha fatto rivivere ai presenti le atmosfere di quei giorni magici grazie alla presenza di ospiti d’eccezione che vissero da protagonisti quella stazione d’oro siciliana e aneddoti raccontati dagli stessi.

In prima fila il sindaco ad applaudire il sindaco Giuseppe Catania con quasi tutta la Giunta la completo, il presidente dell’associazione circolo Trabia, Silvestre Messina, con altri soci, e i referenti dell’associazione musicale “Cool jazz”.

Una serata all’insegna della buona musica, dei ricordi e della cronaca di una stagione irripetibile, raccontata e recuperata da Sergio Buonadonna, già giornalista del ben noto quotidiano “L’Ora” che non ha mancato di raccontare dei retroscena, come quando, dopo le bizze della star, Aretha Franklin, chiamarono sul palco una band di giovanissimi per tenere buon il pubblico e il pubblico esplose in un boato di gradimento. Di quel gruppo facevano parte Sandro Genco e Marcello Marinaro, presenti a Mussomeli che hanno raccontato la loro gioventù musicale, anche grazie a dei filmati amatoriali, mandati in onda da Salvatore Giardina che ha curato la parte tecnica

Ospite d’onore, e non poteva essere altrimenti, il cantante di casa, Piero Amico, che ha riproposto il suo cavallo di battaglia, “Il sole nasce” e un pezzo mitico di Roberto Carlos, “La mia solitudine”, riscuotendo applausi a scena aperta.

E anche Piero Amico ha fatto rivivere ai presenti quei giorni lontani che proiettarono la capitale panormita sulla scena mondiale grazie alla presenza di star internazionali che grazie all’imprenditore siculo-americano, Joe Napoli, si diedero appuntamento a Palermo. E mentre Luisa Noto leggeva alcuni brani del libro, sembrava quasi di rivivere quei momenti, quei giorni e Sergio Buonadonna a proposito di Piero Amico, scrive: “Il sole nasce lo ha sempre accompagnato: a Milano al teatro Smeraldo, ancora a Palermo nel ‘79 al Disco Primavera, presentato da Daniele Piombi al teatro Biondo. Era il Sanremo in Sicilia –ricorda Pierre- trenta cantanti a livello nazionale, Pupo, Mal, Bobby Solo con cui andai a mangiare al Dottore del brodo. Gli unici siciliani eravamo Giusy Romeo ed io. Poi seguì il Discomare di Selinunte con Matia Bazar e Anna Oxa.” (FONTE LA SICILIA: Roberto Mistretta )