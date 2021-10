Mussomeli, Copiosa Redenzione al completo alla Solennità liturgica di San Francesco

MUSSOMELI – Alla solennità liturgica del Serafico Patriarca San Francesco, Patrono d’Italia, oltre alla presenza della comunità francescana mussomelese e i devoti del Santo, era presente anche la Comunità della Copiosa Redenzione di Mussomeli e di Caltanissetta, al completo, che hanno partecipato alla solenne celebrazione della Messa serale con i suoi sacerdoti, seminaristi e novizi. Da sottolineare che si tratta di una bella realtà quella della Congregazione della Copiosa Redenzione, fondata nel Brasile nel 1997 da Pe.Wilton M. Lopes e che persegue le seguenti finalità: Adorazione Eucaristica, Evangelizzazione e Comunità Terapeutiche. Attuale Superiore Generale è Padre Luis Cesar de Oliveira che nel giugno del 2018 è stato chiamato a ricoprire tale prestigioso incarico in seno alla Congregazione. Sarebbe il caso di dire che Mussomeli, come era nel lontano passato per le numerose vocazioni religiose nate e germogliate in paese, continua ad essere un vivaio per le nuove vocazioni sacerdotali in seno alla predetta Congregazione, essendo già da alcuni anni sede di noviziato, dove i giovani, trascorsi i quattro anni di formazione in Brasile, vengono a sperimentare l’anno di noviziato a Mussomeli per poi proseguire ancora un anno nel Brasile e poi a Caltanissetta per il percorso di studi teologici presso il seminario per raggiungere la tappa del sacerdozio. Un cammino che sembra dare ascolto al “Vieni e seguimi!” . E così la circostanza della Festa di San Francesco ha dato lo spunto di riunirsi tutti a Mussomeli. Questi i quattro nuovi novizi arrivati da circa un mese in paese: fra Diogo, fra Bergson, fra Gabriel e fra Andrè. Questi, invece, i quattro seminaristi di Caltanissetta: Fra Vinicius, fra Higor, fra JoãoPaulo e fra Gustavo. Invece i sacerdoti presenti : Padre Sergio, Padre Fabrizio e Padre Valdecir che ha presieduto la liturgia eucaristica in onore del Santo.