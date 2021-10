Milena. Oggi nuova tornata vaccinale anti Covid.

MILENA. E’ prevista oggi una nuova tornata vaccinale a Milena. La vaccinazione, come ha ricordato il sindaco Claudio Cipolla, è aperta a tutta la popolazione dai 12 anni in su che non ha ricevuto la prima dose e a quella che deve ricevere la seconda dose il 25 Ottobre o i giorni precedenti, ed è aperta per il richiamo delle terze dosi solo per Over 80 e persone fragili. Il link per poter prenotare la vaccinazione è https://forms.gle/wPH6BATfBkdgxXoi6.

I turni di vaccinazione avverranno in ordine alfabetico, così come fatto finora a Milena. Il sindaco ha raccomandato ai vaccinandi di venire con i moduli già compilati in modo che le operazioni di vaccinazione possano svolgersi più velocemente. E’ possibile scaricare e riempire i moduli al link: https://www.comune.milena.cl.it/milena/po/mostra_news.php.