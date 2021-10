Maltempo. A Vaccarizzo salvata una coppia dai Sommozzatori Vigili del Fuoco.

Tanta paura ma fortunatamente senza nessuna conseguenza in termini di vite umane per il maltempo abbattutosi ieri a Catania e Provincia. A Vaccarizzo, in uno dei villaggi a mare, una coppia è stata salvata dai vigili del fuoco.

E’ stata la sezione operativa dei Sommozzatori Vigili del Fuoco della Puglia, inviata in supporto a Catania in questi giorni di emergenza maltempo, a trarre in salvo una coppia trovatasi in difficoltà all’interno della propria autovettura al Villaggio Delfino.

La coppia, nel tentativo di percorrere una strada interna al villaggio, è rimasta bloccata all’interno della vettura nel momento in cui l’abitacolo si è completamente e improvvisamente allagato. I vigili del fuoco sommozzatori hanno tratto in salvo la coppia, disorientata ed in grave difficoltà e messo in sicurezza il veicolo.